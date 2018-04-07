ما قصة العثور على جثث أطفال الشرشاري المختطفين منذ 2015؟

كشف رئيس مباحث المنطقة الغربية علي بنيني، اليوم السبت، أنه تم العثور على 3 جثث تعود لأطفال الشرشاري المختطفين.

وجاء ذلك خلال التحري والتحقيق حسب بنيني مع المدعو “النمري المحجوبي” ، الذي أقر أن أولاد الشرشاري قتلوا ، وتم التوجه إلى الموقع بصحبة والدهم والطب الشرعي، وأضاف بنيتي أنه تم استخراج رفاتهم ونقلهم إلى مستشفى صرمان.

وأظهر الكشف الأولى على رفاة الأطفال وفاتهم منذ سنتين، لكن لم يتم التوصل حتى الآن عن كيفية وفاتهم.

وسبق أن أعلنت أجهزة الأمن في أبريل الماضي القبض على «عبد العزيز أبو كراع»، وقيل وقتها إنه أحد المتهمين في القضية ذاتها. وكان ثلاثة أطفال من عائلة الشرشاري تعرضوا للاختطاف من مدينتهم صرمان منذ أوّل أيام شهر ديسمبر 2015.

وكان جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية قد أعلن مداهمة وكر تتحصن به العصابة المعروفة بـ “النمري وأخوته” وذلك بناء على ذكرهم في عدة قضايا تم التحقيق بها كالقتل والخطف، أبرزها خطف ”أطفال الشرشاري”.

وفي ديسمبر الماضي أعلنت مصادر أمنية في مدينة طبرق، عن إلقاء أجهزة الأمن القبض على كل من «رامي طاهر خليفة بوصاع» و«إيهاب بوعجيلة امحمد دبوب» من مدينة الزاوية ويشتبه بأنهما علي علاقة بقضية خطف أبناء الشرشاري.

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