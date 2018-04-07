سبها بين الهدوء الحذر وتضرر معالمها الأثرية

يسود هدوء حذر أغلب مناطق مدينة سبها بعد إطلاق نار متقطع شهدته المدينة ليلة الجمعة.

وقال الناطق باسم مجلس حكماء وأعيان سبها حسن الرقيق لموقع ليبيا الخبر، السبت، أن الطريق الرابط بين المدينة ومناطق مرزق وأوباري مازال مغلقا منذ ما يقارب الأسبوع.

وأضاف الرقيق أن إغلاق الطريق تسبب في نقص الأدوية والمواد الأساسية بمنطقتي أوباري ومرزق.

استهداف القلعة الأثرية

تداول ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تعرض جدران القلعة وبعض مبانيها لأضرار جسيمة نتيجة لما لحق بها خلال الاشتباكات الدائرة بالمدينة بالقذائف الثقيلة.

واستنكر مكتب الهيئة العامة للسياحة بسبها الاشتباكات التي شهدتها المدينة والتي سببت أضرارا بالقلعة التاريخية.

وطالب المكتب مكتب في بيان له نشره على فيسبوك، الجمعة، المنظمات المحلية والدولية حماية قلعة سبها الأثرية بالمدينة مؤكدا أن ما يحصل في المدينة يهدد أبرز معالمها التاريخية.

ارتفاع نسبة النزوح

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن التوتر الأمني الذي يشهده الجنوب الليبي تسبب في نزوح 1500 أسرة بالمنطقة.

وأوضحت المفوضية في نشرتها الأسبوعية الممتدة من نهاية مارس لغاية السادس من أبريل، بأن الاشتباكات المسلحة تسببت في نزوح 850 أسرة في سبها، و 307 أسر في أوباري وأكثر من 410 أسر في مرزق.

و شرعت المفوضية في توزيع أطعمة ولوازم للمطبخ ومواد تنظيف على المتضررين من الوضع الأمني، مؤكدة أنها تحتاج لنحو 85 مليون دولار أمريكي للاستجابة للحالة الطارئة في ليبيا، بحسب بيان المفوضية. .

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