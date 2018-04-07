ماذا قال نواب ورشفانة بشأن اختطاف عميد بلدية العزيزية؟

دان أعضاء مجلس النواب عن دوائر مناطق ورشفانة اختطاف عميد بلدية العزيزية جمال الطيف. وقال النواب في بيان لهم “ندين ونرفض رفضا باتا ونستنكر بشدة عملية الخطف والإخفاء القسري الخارجة عن سلطة القانون التي حدثت لعميد بلدية العزيزية …جمال صالح الطيف الذي تم اختطافه من منزله ببلدية العزيزية في يوم الجمعة بعد الصلاة ولم يعرف مصيره ولا مكان تواجده”.

وأضاف النواب “نحمل خاطفيه المسؤلية القانونية والاجتماعية ومن يقف وراء هذه الاعمال او يتستر عليها وكذلك كافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة والبلدية المسؤولية القانونية والأخلاقية على هذا الفعل الخسيس وفي مقدمتهم مديرية امن الجفارة والقوات المناطقية المتواجدة بالمنطقة”. وطالب النواب “حكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة تسخير كل إمكانياتها للبحث والإفراج الفوري عن المختطف ” محملين “إياهم المسؤولية عن سلامة المختطف وتقوية مديرية الأمن وتفعيل الجيش وخروج جميع القوات المناطقية من المنطقة ويحل محلها مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية