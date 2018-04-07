النائب ادريس عمران يزور المركز الوطني التعليمي لتشخيص و علاج العقم بالجبل الأخضر

البيضاء 07 أبريل 2018 (وال) – زار سيادة النائب بمجلس النواب ادريس عمران المركز الوطني التعليمي لتشخيص وعلاج العقم بالجبل الاخضر

وتعتبر هذه الزيارة التي نظمها النائب يوم أمس الأول الخميس هي الأولى من نوعها لنائب يزور المركز .

واطلع سيادة النائب على عمل المركز، ونبذه عن ما يقدمه من خدمات للمواطن فيما يخص أمراض العقم والخصوبة، وسير العمل والمعوقات التي تؤثر على خدمات المركز .

وقامت مدير عام المركز الدكتور اغزيل الحداد ومدير الشؤون الإدارية والمالية الدكتور أحمد حفالش، بإطلاع النائب على مايحتاجه المركز من نواقص، وأيضا ما يعانيه من قلة امكانيات، و تم طرح رؤية المركز للفترة القادمة والمعوقات التي تمنع تحقيق هذه الرؤية والأهداف، ايضا كيفية حلها و تجاوزها لضمان تقديم الخدمة المثلى للمواطن في كافة أرجاء البلاد .

واطلع على النجاحات التي قام بها المركز رغم تواضع الإمكانيات، وإجابة كافة التساؤلات التي طرحت من قبل سيادة النائب ادريس عمران .

وأكد سيادة النائب ادريس عمران على دور هكذا مراكز تخصصية، مثنيًا على المركز وما يقوم به العاملين من مجهودات .

ووعد النائب أن يقف بجانب المركز ، وسيقوم بكل ما يلزم لحلحلة كل المشاكل العالقة، و سيتابع شخصيا كل المشاكل التي تواجه سير العمل بالمركز والمساعدة في حلها خدمة للمواطن والوطن .

وقدم مدير عام المركز ومدير الشؤون الإدارية والمالية الشكر لسيادة النائب ادريس عمران لتلبيته الدعوة بدون أي تأخير أو تردد، للوقوف على عمل المركز و سير عمله و مايواجهه من صعوبات و وعوده بان يكون بجانب المركز وتذليل كافة الصعوبات . (وال – البيضاء) ع ع

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