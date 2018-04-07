جمعية النهضة الخيرية بدرنة تحيي اليوم العالمي لليتيم

أحيت جمعية النهضة الخيرية الاهلية بدرنة أمس اليوم العالمي لليتيم وذلك بإقامة احتفالية رسمت من خلالها الفرحة في وجوه من فقدوا اباؤهم وأمهاتهم. وحضر الاحتفالية متطوعات جمعية النهضة من المعلمات والمربيات التربويات ومجموعة من الاطفال الايتام التي تعينهم وترعاهم الجمعية ومعهم اصدقاؤهم الصغار وكذلك ذويهم وأقاربهم.

وتخلل الاحتفالية تقديم فقرات موسيقية وعرض مسرحي للشبيبة وبعض الالعاب الترفيهية والمسابقات في اجواء سادتها البهجة والفرحة . وقدمت في ختام الاحتفالية جوائز تشجيعية على الاطفال الفائزين والمشاركين في احياء اليو العالمي لليتيم. ويأتي هذا الحفل ضمن المناشط التي تقوم بها جمعية النهضة الخيرية في مدينة درنة وضواحيها رغم قلة الامكانيات والدعم لمثل هذه الشرائح الانسانية في المجتمع .

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