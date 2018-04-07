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تواصل حملة "بالعلم والعمل نرتقي" في جامعة صبراتة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 

تتواصل بجامعة صبراتة، اليوم السبت، فاعليات حملة “بالعلم والعمل نرتقي”.

وأوضح المركز الإعلامي للجامعة، أن الحملة تهدف إلى التعارف ونقل الخبرات، وخلق روح التنافس المهني بين زملاء المهنة والوظيفة الواحدة، وتوعية وتنمية وتطوير ورفع كفاءة وقدرات مستخدمي جهات العمل، وتوحيد المفاهيم وآليات العمل بين جهات العمل، ونشر ثقافة التدريب الوظيفي التخصصي المجاني في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتوجيه مؤسسات التدريب الخاصة إلى جزء مهم من احتياجات سوق التدريب.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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