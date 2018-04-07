بعد سبع سنوات.. "القذافي يتحدث" من جديد

كشفت أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عن عودة الموقع الشخصي للقذافي المعروف بـ “القذافي يتحدث” بعد سبع سنوات من الحجب. وأعلنت العائلة في تدوينة لها على الصفحة الرسمية المتحدثة باسمها، عن استعادة موقع “القذافي يتحدث” الذي قفل منذ أحداث فبراير سنة 2011، معتبرة أن قفله جاء نتيجة خملة وصفتها بالممنهجة ضد ليبيا بشكل عام وضد “القذافي” بشكل خاص. وكان موقع “القذافي يتحدث” أنطلق على شبكة المعلومات الدولية عام 2002 كموقع شخصي للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث كان يتناول الجوانب الفكرية والقضايا التي كان يطرحها القذافي للرأي العام المحلي والدولي، وقد حجب عن الشبكة منذ سنة 2011.

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