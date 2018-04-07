على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز.. «سيالة» يعقد سلسلة لقاءات

عين ليبيا

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني “محمد سيالة” سلسلة من الاجتماعات مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود لدول حركة عدم الانحياز خلال مشاركته في الاجتماع 18 لدول الحركة الذي عقد باذربيجان.

واجتمع “سيالة” مع وزراء الخارجية في أفغانستان ،إكوادور، أندونيسيا، أذربيجان، إيران، تركيا، أوغندا، كوبا وبنغلاديش.

واجتمع “سيالة” كذلك مع رؤساء الوفود من كل من تونس، البحرين، باكستان.

وبحث “سيالة” مع المسؤولين في هذه الدول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا بالإضافة إلى طرح موضوع دعم المرشح الليبي لرئاسة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا