إعدام 5 آلاف لتر كحول في بنغازي

نفذ قسم التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي حملة أمنية استهدفت مصنعا لتصنيع الكحول في منطقة الماجوري وأسفرت عن ضبط 5 آلاف لتر من الكحول المصنعة محليا وإعدامها بعد أخذ إذن النيابة العامة.

وقال الناطق باسم البحث الجنائي بنغازي، وليد العرفي، في بيان، إنه تم الإعداد للحملة بدعم من قوات متخصصة بالمداهمات في الإدارة العامة، وعندما استهدفت القوة المتهمين بالمنطقة استشعروا وأعوانهم بقدوم القوات التي قامت بمحاصرة المنطقة وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط كميات الكحول.

وأضاف العرفي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وعرضها على النائب العام لمباشرة التحقيق، لافتا إلى أن الحملات الأمنية مستمرة لضبط الخارجين على القانون بجميع أنحاء المدينة.

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