الرئاسي يمنح الصندوق الاممي لدعم الاستقرار في ليبيا 5 ملايين دولار

ليبيا – وقعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام ماريا ريبيرو الخميس 5 ابريل 2018 مع وزارة تخطيط الوفاق ممثلةً بوزيرها الطاهر الجهيمي على مساهمة تقدر ب 5 ملايين دولار مقدمة من المجلس الرئاسي إلى صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وبحسب الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة على الفيس بوك ،قالت ريبيرو أن “هذه المساهمة هي رسالة واضحة بأن صندوق تحقيق الاستقرار هو ملك لليبيا كونه سيقدم فائدة ملموسة لليبيين الذين يعيشون في ظروف صعبة لتحسين حياتهم.

وأكدت ريبيرو على أن البعثة تقوم على تشجيع حكومة الوفاق الوطني والشركاء الآخرين لمواصلة الاسهام في صندوق تحقيق الاستقرار.

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