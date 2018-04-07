مركز بنغازي الطبي يحذر من صفحة مزورة باسم مديره على الفيسبوك

قال مدير مكتب الاعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر لبوابة افريقيا الاخبارية أن إحدى الصفحات المزورة على موقع الفيس بوك تنشر أخبارا كاذبة ليس لها أى أساس من الصحة بهدف إثارة البلبلة، وتروج وتنشر أخبار كاذبة وتحمل اسم مدير المركز الدكتور عبدالكريم القبائلي .

وقال قويدر انه انتشرت فى الفترة الأخيرة العديد من الشائعات التى أثرت بشكل يتناسب طرديا مع حجم الأحداث الأخيرة بمركز بنغازي الطبي من افتتاح قسم الطوارئ وزيادة عدد الاسرة بقسم الولادة والاورام واقسام الايواء وافتتاح معهد لتمريض وتوفير ادوية الاورام وتوفير مستلزمات قسم النساء والولادة وغيرها ، مشيرا الى ان الصفحة المزعومه لم تتقوف عن بث الأكاذيب والمعلومات غير الموثقة والتى لا تهدف فى أصلها إلا لإحداث البلبلة وزعزعة الاستقرار فى نفوس اهالي مدينة بنغازي بحسب قويدر واضاف قويدر الصفحة التى تنتحل اسم المدير العام لمركز بنغازي الطبي وتنشر أخبار كاذبة وشائعات تهدف لضرب المصداقية ونشر الشائعات والتى يستتر ورائها بعض أصحاب المآرب الخبيثة لتشوية المركز الطبي وادارته قويدر اكد ان مدير عام مركز بنغازي الطبي ليس له اي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بوابة افريقيا الاخبارية قد نشرت في فترة سابقة تنويها من مركز بنغازي الطبي عن صفحة مزورة على موقع الفيس بوك تحمل اسم مدير المركز.

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