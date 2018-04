فوزي النويري ينعي أطفال الشرشاري ويدين جريمة القتل

المتوسط :

أصدر نائب رئيس مجلس النواب، فوزي النويري، بياناً اليوم السبت، يعزي من خلاله عائلة الشرشاري، في أبنائهم الثلاثة، الذين تم العثور على جثامينهم، ظهر اليوم، كما أدان “النويري”، خلال البيان، الجريمة التي وصفها بـ “النكراء”.

حيث قال، “في الوقت الذي أتقدم فيه لعائلة أبناء رياض الشرشاري، وأهالي مدينة صرمان، في مصابهم الجلل، بفقد أبنائهم، الذين طالتهم أيدي الغدر القذرة، فإني أعبر عن إدانتي واستنكاري لهذه الجريمة النكراء، التي زلزلت أركان المجتمع، وأشاعت الحزن في مدينة صرمان، وكافة أرجاء البلاد”

ودعا “النويري”، خلال بيانه، إلى تطبيق أشد أنواع العقوبة على مرتكبي الجريمة، مشيداً بجهود جهاز المباحث العامة بالمنطقة الغربية، والتي أدت إلى اكتشاف تفاصيل الجريمة، والقبض على المجرمين، في عملية وصفها بـ “النوعية”، والتي أعادت الأمل في عودة المؤسسة الأمنية لأداء واجبها في حماية الوطن.

