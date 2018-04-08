بالفيديو: المباحث الجنائية تكشف عن أسماء منفذي عملية خطف أطفال الشرشاري

كشفت المباحث الجنائية بالعجيلات عن معلومات جديدة في قضية «أبناء الشرشاري» حيث نشرت اعترافات لشخص يدعى عبد الرحمن علي البشير الرقيق من سكان مدينة الزاوية الذي تحدث عن تفاصيل مشاركته في خطف أطفال الشرشاري.

وقال عبد الرحمن الرقيق خلال اعترافه المسجل مرئيا والذي نشرته مباحث العجيلات عبر صفحتها بـ«فيسبوك» السبت إنهم مجموعة مكونة من 7 أشخاص انطلقوا إلى بلدة صرمان وتمركزوا في «سيمافرو صرمان عند جزيرة الدوران وانتظرنا إشارة تنفيذ من شخص يدعى باسط الصرماني متواجد في مدينة صبراتة».

وكشف الرقيق أن سبب قيام الصرماني بالاتصالات من صبراتة هو من أجل «التمويه وليكون المصدر من مكان يتواجد فيه تنظيم داعش».

وتابع قائلاً: «أعطى باسط الصرماني الإشارة ونزلنا من السيارت بسلاحنا وقام عبد الكريم العر وعبد السلام اغرودة بإحضار الأطفال وسلموهم لنا في سيارتنا نوع (شيفرليت) التي غادرنا بها أنا ومحمد القارة الملقب بـ(الحمحوم) وأمير الرابطي وأحمد قدارة عبر الطريق الساحلي إلى مدينة الزاوية ومنها إلى سكنية المصفاة ووضعناهم في منزل عبد السلام الجلاط».

كما كشف عبد الرحمن الرقيق «عن قيامه مع ابن عمه عبد المعين الرقيق بخطف شخصين الأول من العجيلات وأخر من بلدة رقدالين وتم إطلاق سراحهم مقابل دفع أهالي المخطوفين فدية مالية».

وختم عبد الرحمن الرقيق حديثه بالقول: إن عبد السلام الجلاط أعطاه حبوب هلوسة «حبة روج» مبديا ندمه على قيامه بهذه الجريمة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أكد فرحات الشرشاري لـ«بوابة الوسط» العثور على أطفال العائلة الثلاثة الذين خطفتهم مجموعة مسلحة منذ ديسمبر 2015، مقتولين، مشيرا إلى أن العائلة تنتظر تقرير الطب الشرعي بعد نقل جثامينهم إلى مستشفى صرمان العام غرب البلاد.

يذكر أن مصادر أمنية ومحلية من بلدة صرمان أفادت في شهر مارس الماضي، بمقتل خمسة أشخاص من عائلة النمري مصطفى المحجوبي والقبض على شقيقهم السادس، في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة نفذتها قوة أمنية مشتركة من عناصر من جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية والشرطة العسكرية والكتيبة «54 مشاة» وقوة مساندة.

وذكرت المصادر أن عملية المداهمة الأمنية جاءت على خلفية «اعترافات مقبوض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية وقوة الردع الخاصة بخصوص قضايا خطف مقابل فدية مالية أبرزها قضية أطفال الشرشاري والغنودي والبهلول وقضايا قتل بالمدينة».

شاهد اعترافات المجرم عبد الرحمن الرقيق في ثلاث قضايا منها العجيلات وايضا اختطاف ابناء الشرشاري … شاهد بالاسماء اعترافات سابقة للمجرم عبد الرحمن الرقيق في ثلاث قضايا منها #العجيلات وايضا اختطاف ابناء #الشرشاري ومن هو المسوول عن عملية خطفهم …نسال الله ان يقتض منهم عاجل غير اجل .. Posted by ‎المباحث الجنائية العجيلات‎ on Saturday, April 7, 2018

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