"الحكومة الموريتانية" تنفي حصولها على أموال مقابل تسليم السنوسي

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ تلقي بلاده أموالاً لتسليم مدير استخبارات النظام السابق عبدالله السنوسي إلى ليبيا.

وقال ولد الشيخ وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، إن اتفاق تسليم عبدالله السنوسي كان موثّقاً بالصوت والصورة والكتابة. وأضاف أن «الاتفاق لم يرد فيه تقديم أي أموال لموريتانيا مقابل تسليم السنوسي إلى ليبيا». وأشار إلى أن وزيرة الصحة الليبية السابقة نشرت نص الاتفاق كما هو، وأن عملية التسليم جرت في إطار اتفاقية التعاون القضائي بين الدول العربية التي وقّع عليها البلدان وتُلزمهما بالتعاون القضائي.

يُذكر أن عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق عبدالفتاح الشلوي ذكر في كتابه أن رئيس الحكومة السابق عبدالرحيم الكيب قال إنه دفع مليوني دولار مقابل تسليم السنوسي.

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