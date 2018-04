المتوسط:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، تعليماتها للمنطقة العسكرية الغربية، بتوجه الكتيبة 80 مشاة من مدينة درج إلي الحدود الليبية مع الجزائر وتونس لتأمينها.

وجاءت التعليمات تنفيذًا لخطة القيادة العامة لتأمين الحدود الليبية وانتشار دوريات القوات المسلحة وتغطية كافة تلك المناطق.

The post الكتيبة «80 مشاة» تؤمن الحدود الليبية التونسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية