هذا ماقاله عقيلة صالح تعقيبا على حادثة إغتيال أطفال الشرشاري

صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي لمراسل بوابة أفريقيا الإخبارية بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى تقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلة الشرشاري ولاهالي مدينة صرمان جميعا في وفاة اطفال الشرشاري بمدينة صرمان اثر عمل اجرامي ارهابي شنيع قام به ارهابيون قتله مجرمون في حق ارواح اطفال بريئة .

وطالب صالح الجهات الامنية والقضائية بتطبيق القوانين الصارمة على الارهابين ومن قام بهذه الجريمة النكراء.

وأضاف :يجب تطبيق اقصى العقوبات عليهم لانهم ارتكبوا جرما لايغتفر في حق اطفال ابرياء.

ودعا صالح كل الاجهزة الامنية والضبطية والمختصة من مباحث عامة وبحث جنائي وغيرها من الجهات المختصة ان تبذل قصارى جهدها للقبض على كل ارهابي وكل خارج على القانون وتقديمه للعدالة لينال عقابه وفقا للقوانين النافذة بالخصوص ومساندة الجيش الوطني في حربه ومقاومته للارهاب اينما وجد في البلاد.

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