«الرئاسي» يتوعد تقديم قاتلي أطفال «الشرشاري» للقضاء

تقدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الشرشاري التي فقدت ثلاثة أطفال في جريمة لا يتركبها سوى من تجرد من أدميته بحسب وصفه-.

وأكد “السراج”، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، أنه أصدر تعليماته لكل أجهزة الدولة كل فيما يخصه بمباشرة التحقيقات والتحريات للكشف عن كامل أبعاد الجريمة وتقديم الجناة للقضاء لينالوا الجزاء والعقاب العادل.

وأضاف رئيس المجلس، أن الليبين جميعًا مصدمون يعيشون حالة من الذهول من وقع هذه الجريمة البشعة الدخيلة على مجتمعنا والتي تعكس انعدام الإنسانية، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم جميعًا جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الأنفس البريئة بواسع رحمته.

