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نجاح العملية " 15 " على التوالي للقلب المفتوح بطبي طبرق

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 نجح الفريق الأجنبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح  و الفريق الليبي المصاحب له من أطباء و تمريض و فنيين  من  إجراء العملية ” الخامسة عشر”    للقلب المفتوح للطفل ” عبد الله صالح  ” من مدينة امساعد، والذي يبلغ من العمر ” سنة ونصف”.  ” .

وقال إستشاري أمراض القلب ” الدكتورة نعيمة قوبعة ”  أن الطفل كان لديه تشوه مركب في القلب ، مؤكدةً علي نجاح إجراء العملية للطفل وهو الأن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال  داخل مركز طبرق .

وأشارت قوبعة بأن العملية كانت عبارة عن ”  إستئصال الغشاء الموجود تحت الصمام الأورطي   ” والذي سبب تضييق في الشريان ،  هذا ووصل الطاقم الأجنبي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح  إلى مركز طبرق الطبي أواخر شهر مارس الماضي  ، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز  برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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