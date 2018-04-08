نجاح العملية " 15 " على التوالي للقلب المفتوح بطبي طبرق

نجح الفريق الأجنبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح و الفريق الليبي المصاحب له من أطباء و تمريض و فنيين من إجراء العملية ” الخامسة عشر” للقلب المفتوح للطفل ” عبد الله صالح ” من مدينة امساعد، والذي يبلغ من العمر ” سنة ونصف”. ” .

وقال إستشاري أمراض القلب ” الدكتورة نعيمة قوبعة ” أن الطفل كان لديه تشوه مركب في القلب ، مؤكدةً علي نجاح إجراء العملية للطفل وهو الأن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق .

وأشارت قوبعة بأن العملية كانت عبارة عن ” إستئصال الغشاء الموجود تحت الصمام الأورطي ” والذي سبب تضييق في الشريان ، هذا ووصل الطاقم الأجنبي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح إلى مركز طبرق الطبي أواخر شهر مارس الماضي ، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا .

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