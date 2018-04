على خلفية قتل أطفال «الشرشاري».. «النواب» يطالب الجيش بمحاربة الإرهاب

المتوسط:

تقدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلة الشرشاري ولأهالي مدينة صرمان جميعا في وفاة أطفال الشرشاري إثر عمل إجرامي إرهابي قام به مجرمون في حق أرواح أطفال بريئة –بحسب وصفه-.

ودعا “صالح”، بحسب ما صرح به المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، الشعب الليبي جميعا للتكاتف والتعاون ورص الصفوف لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه في كل أنحاء ليبيا.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الإرهاب هو العدو الرئيسي لليبيين، مؤكدًا أن هؤلاء المجرمون الإرهابيون ومن على شاكلتهم هم سبب نشر الفوضى وعدم تطبيق القوانين وحمل السلاح بطرق غير مشروعة.

وطالب الجيش الوطني محاربة الإرهاب إينما وجد في البلاد، مشددًا على الجهات الأمنية والقضائية بضرورة تطبيق القوانين الصارمة على الإرهابين ومن قام بهذه الجريمة النكراء يجب تطبيق أقصى العقوبات عليهم.

كما طالب ايضًا كل الأجهزة الأمنية والضبطية والمختصة من مباحث عامة وبحث جنائي وغيرها، أن تبذل قصارى جهدها للقبض على كل إرهابي وكل خارج على القانون وتقديمه للعدالة لينال عقابه وفقا للقوانين النافذة بالخصوص ومساندة الجيش الوطني في حربه ومقاومته للإرهاب إينما وجد في البلاد.

