والد الأطفال المقتولين : المجرمون أخفوا الجثث تحت خلطة أسمنتية ووضعوا فوقها الحجارة

قال رياض الشرشاري، والد الأطفال الثلاثة الذين تم العثور على جثثهم، إنه قد تلقى اتصالا، ظهر أمس السبت، من جهاز المباحث الجنائية، ليخبروه بأن القاتل قد اعترف بمكان دفن الأطفال، وإنه بانتقالهم إلى غابة البراعم، وجدوا جثث الأطفال مدفونين تحت طبقة من خلطة أسمنتية من الأسمنت الأبيض موضوع فوقها حجارة، بهدف إخفاء معالم الجريمة والمكان.

وتابع والد الأطفال، في تصريحات تليفزيونية، رصدتها “المتوسط”، “جرى تحويل رفاتهم إلى الطبيب الشرعي، بمستشفى الزاوية، للتحقق من الطريقة التي تم بها قتل الأطفال (قتلا بالرصاص أم اختناق أم جوعاً أم عطشاً، مؤكداً على أن الطب الشرعي لم يتوصل بعد لمدة قتلهم ولا للطريقة التي جرت بها عملية القتل ، ذاكراً أن أجهزة البحث لم تعثر بعد على باقي الجناة.

وكشف الشرشابي، عن أن جهاز المباحث الجنائية قد داهم مكان تواجد المجرمين، منذ قرابة 25 يوما، حيث نتج عن المداهمة مقتل 5 أشقاء، وهم منفذي عملية الاختطاف، بالإضافة إلى إصابة السادس، ويدعى النمري المحجوبي، والذي اعترف بمكان دفن جثث الأطفال، أثناء تلقيه العلاج بالرعاية المركزة، وأنه وشريكه سلمان المحجوبي، المدابران الرئيسيان لجريمة الخطف.

وروي الشرشاري، أن الخاطفين تواصلوا معه وقاموا بطلب 20 مليون دينار كفدية، إلا انهم توقفوا عن الاتصال به، بعد أن افتُضح أمرهم، إلى أن تم التوصل إلى مكان جثث الأطفال.

