القطراني يدعو للخروج فى مظاهرات تضامن مع عائلة الشرشاري وإقامة صلاة الغائب على أطفالهم

ليبيا – تقدم عضو المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني بتعازيه الحارة الي اسرة الشرشاري واهالي صرمان والشعب الليبي كافة فى مقتل الاطفال الثلاثة بعد سنتين من إختطافهم .

وقال القطراني فى بيان تلقت المرصد نسخة عنه صباح الاحد أن الجريمة التي طالت الاطفال الضحايا الابرياء مصاب جلل لكل الليبيين .

وأضاف : ” وأنني بهذا احمل المسؤولية للمجلس الرئاسي الذي شرعن ودعم هذه المليشيات والجماعات الإرهابية طوال هذة الفترة وهذا ما نبهنا منه عديد المرات وجعلنا نقاطع المجلس لانه هو من يحمي ويدعم جميع المليشيات المسلحة غير الشرعية التي قامت بكافة الجرائم ضد الانسانية ” .

وتابع : ” من هنا نؤكد على ضرورة سيطرة القيادة العامة للجيش الليبي علي كامل تراب ليبيا وعلي اهلنا في الغرب دعم القوات المسلحة العربية الليبية لاستلام زمام الأمور العسكرية والأمنية ليعم السلام والامن كافة ربوع الوطن ” .

ودعا القطراني جميع ” الوطنيين ” في كافة أنحاء ليبيا وخاصة فى مدينة بنغازي للخروج في الساحات تضامناً مع اسرة الأطفال الابرياء معتبراً إياهم ضحايا لعصابات وجماعات إرهابية وإجرامية قال إنها تسيطر علي غرب البلاد .

ودعا القطراني فى ختام بيانه كافة الليبيين بادانة و واستنكار هذه الأفعال غير الانسانية والبشعة واقامه صلاة الغايب علي أرواحهم البريئة الطاهرة ، وفقاً لنص البيان .

المرصد – متابعات

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