توقعات الحالة الجوية اليوم على مختلف مناطق ليبيا ودرجات الحرارة

توقع خبراء الطقس و الارصاد في تقرير صادر اليوم حول حالة الطقس في ليبيا أن يشهد الطقس اليوم الأحد وصول المنخفض الجوي الصحراوي على مناطق الغرب الليبي وسينتج عن هذه الوضعية موجة حر بحيث تزداد درجات الحرارة لتصل إلى مابين 30 – 37 درجة مئوية مع إستمرار هبوب الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار وكما أن السحب ستتكاثر ماينتج عنها سقوط زخات متفرقة من المطر.

وتوقع خبراء الطقس في تقرير حول احوال الطقس في ليبيا.. أن يشهد الطقس اجواء مستقرة وقليلة السحب خلال هذه الايام من ابريل، مع استمرار التقلبات في درجات الحرارة من يوم لاخر وهبوب الرياح هو المميز لهذه الفترة.

ووفقا للتقرير فإن الطقس هذا الاسبوع ونتيجة تواجد تقلبات جوية على غرب المتوسط تساهم بصعود كتل هوائية حارة من الصحراء شمالاً مع هبوب الرياح الجنوبية ببعض الايام .

وتوقع الخبراء اجواء دافئة الى حارة خلال هذا الاسبوع وستكون الاجواء كما يلي :

اولا بمناطق الجنوب.. تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً على فترات لتصبح في الثلاثينات مئوية ، وتتراوح مابين 32-37 درجة ، وتصل يومي الثلاثاء والاربعاء الى 42 ببعض مناطق الوسط .

بالشمال الغربي تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً اليوم الاحد لتصبح مابين 30-36 مئوية ، ثم تنخفض نسبيا يوم الاثنين مع تغير الرياح الى شمالية لاصبح الحرارة بالعشرينات ثم تعاود الارتفاع مجدداً يوم الثلاثاء.

ايضا بمناطق الخليج والشمال الشرقي تشهد درجات الحرارة اعتدالاً يوم الغد لتبدأ الارتفاع يوم الاثنين لتصل مابين 28-34 درجة, وتبقى مرتفعة نسبيا خصوصا اواخر الاسبوع.

واضاف التقرير أن الطقس قد يشهد هبوب رياح نشطة تثير الغبار اليوم الاحد على المناطق الغربية وخليج سرت ، وغدا الاثنين على اجزاء من خليج سرت ومناطق الشمال الشرقي.

وتكون الرياح جنوبية قد تثير الغبار والاتربة ببعض مناطق الدواخل.

الامطار

وحسب التقرير فإن فرص الامطار تكون قليلة عموما بهذه الفترة لكن غدا قد تتكاثف السحب على مناطق الشمال الغربي ومن المحتمل ان تصحبها امطار خفيفة وبمناطق متفرقة (بشباش), وستكون عموما كميات ضعيفة مابين 1-5 ملم. هذا والله اعلم. #طقس_ليبيا

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاحد على مختلف مناطق ليبيا: