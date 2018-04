«الأعلى للدولة» يدين مقتل أطفال «الشرشاري».. وينادي بالقصاص

المتوسط:

أدان المجلس الأعلى للدولة، مقتل أطفال الشرشاري بعد اكثر من عامين من اختطافهم من قبل مسلحين، موضحًا أنه يتابع معاناة عائلة الضحايا التي ينعكس حالها على الوضع السياسي والأمني الذي يعيشه الوطن.

ودعا المجلس، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، الشعب اللليبي لتكاتف الجهود من أجل أن تتوقف مثل هذه الجرائم البشعة وأن لا تذهب دماء هؤلاء الأطفال الأبريا هباء.

وأكد المجلس أنه لايمكن لهذا الوضع أن يستمر وان تمر جريمة كهذه بدون عقاب صارم وعاجل، داعيًا أهالي الضحايا أن تصبر وتحتسب عند الله.

