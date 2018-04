«الصور»: استمرار التحقيقات لتحديد هوية قاتلي أطفال «الشرشاري»

المتوسط:

أعلن مسئول التحقيقات في مكتب النائب العام، الصديق الصور،استمرار التحقيقات في مقتل أطفال «الشرشاري» لتحديد هوية المختطفين ومنفذين هذه الجريمة.

وأكد “الصور”، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الليبية، أن المكتب ما يزال ينتظر إنتهاء التحقيقات مع النمري المحجوبي، لتحديد هوية خاطفي وقاتلي أطفال الشرشاري الذين تم العثور على رفاتهم، أمس السبت في إحدى غابات جنوب صرمان.

وأضاف أن رفاة الأطفال ما تزال معروضة على الطبيب الشرعي ولا يمكن تحديد زمن الجريمة بدقة في الوقت الراهن، لافتا إلى أن القول بإن أطفال الشرشاري قتلوا بعد اختطافهم بشهر غير دقيق.

