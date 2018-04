المتوسط:

ثمنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، كافة المجهودات المبذولة لرجال الأمن والشرطة الذين ساهموا بتأمين المباراة في كأس ليبيا التي جمعت فريقي الأهلي طرابلس والمدينة.

وأعربت الوزارة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، عن شكرها للجمهور الرياضي على تعاونهم مع رجال الأمن والتزامهم بالروح الرياضية والتشجيع الراقي.

The post «داخلية الوفاق» تثمن جهود رجال الشرطة في تأمين مباراة كأس ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية