المتوسط:

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اجتماعًا مساء أمس السبت، مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وإدارة البرنامج المشترك بين وزارة الداخلية والعدل لبحث آلية تطوير الجهاز.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بمكتب وكيل وزارة الداخلية كل من: عائد الصمد ممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، محمد قصاري مدير المشروع المشترك لتطوير الشرطة والأمن التابع للبرنامج الأنمائي الأممي، خالد الكانوني المدير الأقليمي للمشروع المشترك، فريدر مستشار الأمم المتحدة، عقيد أبو الربيع سليمان الباروني رئيس اللجنة المركزية للتدريب ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب.

ومن جانبه، أعرب وكيل وزارة الداخلية، خلال الاجتماع، عن ترحيبه بالحضور وبالخطوات والجهود المبذولة من قبل الأطراف المعنية بالمشروع سواء على مستوى البعثة أو من قبل اللجنة المركزية .

وأطلع الحضور وأعضاء البعثة على اعتماد الوزير للبناء والهيكل التنظيمي لمركز الشرطة النموذجي وطلب بالتسريع في البدء الفوري في إعتماد آليات لتنفيذ هذا المشروع النموذجي.

وفي نهاية الإجتماع وبعد مداولة مستفيضة من قبل أعضاء البعثة والحضور شدد “الوكيل” على ضرورة التقيد بالمواعيد التي حددت لتنفيذ المهام وأن تكون الخطوات متناسقة مع الاحتياج الفعلي لوزارة الداخلية .

ويشار إلى أنه يأتي هذا الاجتماع في إطار الخطوات التنفيذية المتبعة للدفع بتنفيذ بنود مشروع الأتفاقية المعتمدة لتطوير الأمن والشرطة الموقعة في تونس بتاريخ 2018/2/7م

The post وكيل داخلية الوفاق يبحث مع الأمم المتحدة آليات تطوير الشرطة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية