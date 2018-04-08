الداهش: مقترح المفوضية بشأن انتخاب رئيس الدولة شديد التعقيد

علق الكاتب السياسي عبدالرازق الداهش على المقترح المقدم من قبل المفوضية العليا للانتخابات بشأن انتخاب رئيس دولة.

وقال الداهش بتصريح خاص لقناة ليبيا، أن وظيفة المفوضية العليا للانتخابات، توفير الدعم اللوجستي لإدارة العملية الانتخابية، وبالتالي ليست الجهة المخولة التي تقترح التشريع المناسب للانتخابات، ولا علاقة لها بنتائج هذه الانتخابات من الأساس.

وبين الداهش أن المفوضية يجب أن تنأى بنفسها عن مثل هذه الاجتهادات التي قد تجعلها في موقف أخذ ورد وحتى شبهة.

وتعليقاً على المقترح الذي قدمته المفوضية، بين الداهش أن المقترح شديد التعقيد، لافتاً أن انتخاب الرئيس عبر دائرة انتخابية واحدة يعطي رمزية المهمة للرئيس الذي يعبر عن وحدة وطنية، كما أن انتخاب الرئيس عبر الدوائر المتعددة يعني إلهاء الشعب في عملية انتخابية مملة ومعقدة.

وأردف الداهش، أن انتخاب الرئيس من خلال دائرة واحدة والدخول في جولة ثانية يعطي للرئيس القوة ويعزز قيم المواطنة، خاصة في هذه المرحلة من التشظي السياسي.

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