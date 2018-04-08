ماذا قال السويحلي بشأن انتخابات الأعلى للدولة؟

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي أن الخبرة التي مر بها خلال السنوات الماضية ودعمه للاتفاق السياسي دفعت معظم الأعضاء لمنحه الثقة والدعم.

ونقل المكتب الإعلامي لمجلس الدولة عن السويحلي قوله تعليقا على جلسة اليوم الأحد المقررة لانتخاب مكتب رئاسة المجلس إن “استمرار رئاسة المجلس كما هي صمام أمان ضد” ما وصفها ” الثورة المضادة” مؤكدا ان من اعتبرهم “الثوار” في مدينة مصراته أعلنوا تأييدهم بمن فيهم المعارضون للاتفاق السياسي.

وأضاف السويحلي “إقصائي من رئاسة المجلس هو إقصاء للمدينة” وليس “هناك بدائل جيدة من الأسماء المرشحة للرئاسة”.

واعتبر السويحلي أن “البعثة الاممية مارست ضغوطا لمنع ترشحي تحت مبرر أنني معرقل للمسار السياسي وأنا لن أستجيب لها” وزاد “الأعضاء أبدو ارتياحهم من فترتي تولي رئاستي وهم داعمون لتوجه الرئاسة والقلة عليهم قبول رأي الأغلبية”.

ومن المقرر إجراء عملية انتخاب رئاسة المجلس اليوم الأحد، وذلك بعد تأجيلها عن موعدها السابق الذي كان مقررا الأربعاء، بسبب تلكؤ رئيس المجلس الذي يأمل أن يستمر في منصبه بحجة عدم وجود قاعة لعقد جلسة الاقتراع.

وكان المجلس الأعلى للدولة أعاد انتخاب السويحلي رئيسا له في السادس من أبريل 2017، بواقع 66 صوتا مقابل 23 صوتا لعبد السلام غويلة القيادي في حزب العدالة والبناء.

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