"الليبية لحقوق الإنسان" تحمل هذه الأطراف مسؤولية مقتل أولاد الشرشاري

استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان جريمة قتل أولاد الشرشاري بعد خطفهم محملة الحكومات المتتالية في ليبيا المسؤولية.

وقالت المنظمة في بيان اطلعت عليه “بوابة إفريقيا الإخبارية” إنها تابعت “ملف اختطاف أبناء الشرشاري منذ اللحظات الأولى لعملية الاختطاف، حيث أصدرت بيانا طالبت فيه السلطات الضبطية باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المخطوفين والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة “.

وبينت المنظمة أنها “تواصلت مباشرة مع عائلة المخطوفين، ومع مختلف الجهات الضبطية العاملة بالمنطقة الغربية، إلا أن ضمان سلامة الأطفال المخطوفين والأمل في إخلاء سبيلهم كان مطلب عائلة الأطفال حينها”.

وتابعت المنظمة انها تلقت نبأ “العثور على جثمان المخطوفين، بعد أن تمت تصفيتهم من قبل عصابة المميري، بغابة بجنوب مدينة صرمان” معربة عن استنكارها “لهذه الجريمة البشعة المخالفة لكل الشرائع السماوية والأعراف وأخلاقيات المجتمع الليبي ضد أطفال قصر، بلا أي ذنب إلا التطرف في الإجرام، وابتزاز عائلاتهم لدفع مبالغ طائلة من الأموال لإخلاء سبيلهم، في جريمة شنعاء يهتز لها ضمير كل الليبيين والإنسانية جمعا”.

وقدمت المنظمة “أحر التعازي وعظيم المواساة لعائلة الشرشاري لمقتل أبنائهم غدرا دون جريمة ولا جريرة ارتكبوها” محملة “المسؤولية كاملة للحكومات المتتالية، واخرها حكومة الوفاق الوطني من خلال وزارتي الدفاع والداخلية، التي شرعنت ومازالت تشرعن عمل الميليشيات المسلحة وتدعمها بالأموال والآليات، على حساب المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية التي تحارب الإرهاب والجريمة أينما وجدت، وخير دليل علي أهمية دعم الجهات الرسمية ما قام به جهاز المباحث العامة بالمنطقة الغربية، في الكشف عن خيوط هذا الجريمة البشعة”.

وطالبت المنظمة “النائب العام بفتح تحقيقات موسعة بشأن هذه الجرائم التي تمس الأمن الوطني وأخلاقيات وأعراف وثوابت المجتمع الليبي المتسامح، وان يقدم فيها للتحقيق كل الداعمين والمساندين والشركاء في تلك الجرائم وعلى رأسهم الجهات الرسمية التي منحت الشرعية لكل الميليشيات والعصابات الإجرامية”.

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