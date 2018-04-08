تكليف قوة قتالية للحد من عمليات التهريب في الصحراء الليبية

كلفت مديرية أمن مدينة شحات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، قوة قتالية من الأقسام والمراكز للقيام بدوريات في الصحراء الليبية، والتي تستخدمها العصابات لتهريب الأسلحة والسيارات والبشر.

الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بواكريم، بين في تصريح صحفي، أن مدير أمن شحات العقيد محمد فرج قام برفقة القوة القتالية المشكلة من الأقسام والمراكز بالمديرية بدوريات بالصحراء الواقعة في الحدود الإدارية للمديرية، جنوب منطقة الفائدية، 100 كيلومتر شرق البلاد.

وأكد بواكريم أن هذه الدوريات القتالية تتواجد حالياً في مناطق وادي الحولي وأم الثعبان رجوعاً مع منطقة المخيلي الصحراوية، بالإضافة للتعاون الكامل مع جهاز الهجرة غير القانونية في مدينة شحات، مضيفاً أن تلك المناطق تقع فيها بعض الممرات التي تستخدمها عصابات تهريب السيارات والأسلحة والبشر والمخدرات والسموم والمواشي.

وأوضح بواكريم، أن هذه الدوريات باشرت بمهمتها الأمنية في كامل حدود المديرية والمواقع الحيوية والبوابات والتمركزات لردع كافة الخروقات الأمنية وخاصة منع التهريب وضبط المطلوبين.

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