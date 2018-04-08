إحباط تسلل 24 مصريًا إلى ليبيا عن طريق السلوم

المتوسط:

تمكنت قوات الأمن المصرية بمحافظة مطروح من إحباط تسلل 24 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود بين البلدين، لمغادرة الأراضي المصرية إلى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ على 24 متهما، تم ضبطهم بمعرفة قوات حرس الحدود، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

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