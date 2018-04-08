التواتي: نشدد على حق الشعب في الاستفتاء على الدستور أولا

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي، الأحد، إن أعضاء الهيئة جددوا تأكيدهم على ضرورة عرض مشروع الدستور “المعتمد” على الشعب الليبي ليقول كلمته.

وأضاف التواتي، في تصريح للرائد، أن أعضاء الهيئة ناقشوا في مقر الهيئة بمدينة البيضاء، مع عدد “كبير” من أساتذة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني بعض المسائل المنصوص عليها في مشروع الدستور، كنظام الحكم، والحكم المحلي، والحقوق والحريات، وكذلك المسار الدستوري، والاستفتاء على الدستور، موضحين “الملابسات والمغالطات” التي طالت المشروع، حسب قوله.

يذكر أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع تنتظر إصدار قانون للاستفتاء من مجلس النواب، بعد اعتماده من الهيئة في يوليو من العام الماضي.

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