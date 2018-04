«معيتيق» يعزي عائلة «الشرشاري».. ويتعهد بملاحقة المجرمين

المتوسط:

قدّم النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معيتيق، التعازي والمُواساة لعائلة الشرشاري، في فقدان أطفالهم الأبرياء، إثر الجريمة البشعة، التي لا تمت للإنسانية بأي صلة.

وتعهد «معيتيق»، خلال بيانٍ له اليوم، بملاحقة المجرمين وتطبيق العقوبة والقصاص اللازمين حتى يكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس الذين لم تردعهم الشرائع السماوية ولا الأعراف ولا القيم الإنسانية السامية عن هذه الأفعال.

وقال «معيتيق»، إنَّ هذه الجريمة البشعة لن تزيدنا إلا إصرارًا للسير قدما للتمسك بالمبادئ السامية التي تعاهدنا عليها، كما خلّفت لنا هذه الفعلة المروعة حزنا عميقاً في قلوبنا إلا أننا لن تثنينا عن مواصلة المشوار لتفعيل مؤسسات الدولة خاصة الأمنية منها حتى يعم الأمن والأمان لوطننا الحبيب.

