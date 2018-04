«ورضمى» يشارك أعمال مؤتمر العمل العربى بالقاهرة

المتوسط:

يشارك الدكتور المهدى ورضمى، وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، مؤتمر العمل العربى في دورته الخامسة والأربعين المنعقد في القاهرة تحت رعاية رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 15 إبريل المقبل.

ووجه «ورضمى»، خلال كلمته في المؤتمر، التحية لرئيس الجمهورية المصري والشعب المصرى على تجديد الثقة في رئيسهم لاستكمال مسيرة التنمية التى تنعم به مصر فى ظل قيادته الحكيمة.

وأضاف وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، أن مصر الحضارة تحتضن أحلام وآمال كل مواطن عربى، مشيدا بدعم جمهورية مصر العربية لمنظمة العمل العربية والعمل العربى المشترك الذى يمثل حلم أجيال المستقبل فى وطن عربى واحد بعملنا المشترك فى شتى المجالات.

وقال وزير العمل «إن اقتصاد المنطقة العربية تأثر بالأزمات الإقليمية المتلاحقة التى مرت بها أوطاننا العربية بالأخص لبيبا وسوريا وهو ما انعكس على فرص العمل وتطوير تشريعات العمل وتراجع الحقوق المكتسبة مما تسبب فى تنامى اقتصاديات هشة وهو ما يحتم علينا تضافر الجهود والعمل معا لوضع خطط مستقبلية مشتركة.

