المجلس الأعلى لقبائل فزان يطالب ممثلي فزان في البرلمان والرئاسي بتعليق عضوياتهم

طالب المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان بالوقف الفوري لإطلاق النار بين الطرفيين بمدينة سبها، مشيراً إلى خطورة الأوضاع بمنطقة فزان.

وقال المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان في بيان أصدره بعد اجتماعه الذي عُقد بمنطقة الجديد في سبها، السبت، أن تجدد الصراع بين الأطراف المسلحة خلق إرباكاً وفساداً للحياة بمنطقة فزان بكل صوره وأشكاله.

وأكد البيان على أن أعيان ومشائخ منطقة فزان وهم يعقدون ملتقاهم اليوم بدعوة من المجلس الأعلى للقبائل والمكونات والمدن بفزان يستشعرون الأخطار المحدقة بالمنطقة والآثار السلبية التي ترتبت على هذه الصراعات التي لا فائدة منها.

ولفت إلى أن الطرقات والمرافق العامة هي مرافق مملوكة للجميع والاستفادة منها حق مكفول للكل، مؤكدا أن استغلالها في الصراعات القائمة واستعمالها كأداة من أدوات الحرب هو أمر محرم مجرم ويرتقي في تصنيفه الوطني والأخلاقي الى أعلى مراتب الحرابة.

ودعا المجتمعون الى ضرورة الفتح الفوري للطرقات الداخلية والخارجية، والنأي بمرافق الدولة عن أي نوع من أنواع الصراعات، مشيرين إلى أن هذا الفعل لا ينطوي تحت اللوائح والقوانين العاملة بالقوات المسلحة.

وأعلنوا عن تشكيل لجان عمل بالتواصل مع المؤسسة العسكرية وكافة المسؤولين بالدولة الليبية، مطالبين بالعمل على حل جميع التشكيلات المسلحة وإعادة بناء الجيش على أساس مهني.

ودعا المجلس أبناء الجنوب للالتحاق الفوري بمعسكراتهم وثكناتهم من القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لها، معلناً أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة ودعم أعمال اللجان التي تم تشكيلها.

وأكد الحاضرون بأن المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان هو الممثل الشرعي لمكوناته الاجتماعية، داعين الحكومات والدول والمنظمات الدولية أخد ذلك بعين الاعتبار.

كما طالب الحاضرون في هذا الاجتماع كافة المنتخبين من أبناء فزان في عضوية البرلمان ومجلسي الدولة والرئاسي بتعليق عضويتهم والعودة فوراً إلى فزان إلى حين إيجاد الحل الأمثل.

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