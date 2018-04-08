وكيل الشؤون العلمية في جامعة بنغازي يؤكد لـ “وال” تذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب وأعضاء هيأة التدريس

بنغازي 08 أبريل 2018 (وال)- قال وكيل الشؤون العلمية في جامعة بنغازي اليوم الأحد، إنه تم اعتماد ما يقارب عن 3000 تعاقد لأعضاء هيأة التدريس في الجامعة، وإنجاز ملف تسجيل الطلاب حاملي الشهادة الثانوية للعام 2016 – 2017 .

وأضاف الدكتور أسامة البرعصي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أنه تم إنهاء ملف تعاقد لأعضاء هيأة التدريس كخطوة جادة، لتسهيل وتوفير مستحقات أعضاء هيأة التدريس، بالإضافة لإنجاز الملف العالق على مكتب الشؤون العلمية والخاص بتسجيل الطلاب حاملي الشهادة الثانوية .

وأكد البرعصي أنه كوكيل للشؤون العلمية في جامعة بنغازي عازم على تذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب وأعضاء هيأة التدريس في الجامعة . (وال- بنغازي) أ ف/ ر ت

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