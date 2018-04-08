الشرشاري: السويحلي والغرياني رفضا مساعدتي عند مناشدتي لهم

أكد رياض الشرشاري والد الأطفال المغدورين الثلاثة، ذهب وشقيقيها عبدالحميد ومحمد أن رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي كانت لدية القدرة على حل المشكلة، ولكنه لم يفعل.

وقال الشرشاري في مداخلة هاتفية عبر قناة النبأ نشرتها صحيفة المرصد الليبية، مساء السبت، “عبدالرحمن السويحلي كانت لدية القدرة على المشكلة ، ولكنّي لم أرى منه خير وهذا الرجل لا تنتظروا منه الخير وأنا اتحدث من منطق حقيقة عايشتها والسويحلي كان بإمكانه أن يقوم بحل”.

وكشف الشرشاري عن اتصال أجراه مع الصادق الغرياني ناشده من خلاله بالتدخل لدى قبيلة الخاطفين بالذات قائلاً : “أنا كنت أحدث الشيخ الصادق عن أطفالي وهو كان يحدثني عن الطريق الساحلي ، لقد قصّر ولم نسمع منه بياناً واحداً حول القضية وكذلك هو الحال مع عبدالرحمن السويحلي الذي لم يجاملنا حتى بمكالمة هاتفية وهو الذي كانت لديه قدرة على قبيلة الخاطفين بالذات”.

كما وجه انتقاد لقناة النبأ لعدم متابعتها للملف ومنحه المساحة المطلوبة، موجهاً انتقاداته كذلك للحكماء والأعيان الذين لم يكونوا على قدر المسؤولية حتى انتهى مصير أطفاله إلى ما انتهى عليه.

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