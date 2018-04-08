الشرشاري: ننتظر تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة

قال رياض الشرشاري والد الأطفال المغدور بهم، الأحد، إنه ينتظر تقرير الطبيب الشرعي لتحديد سبب وفاة أبنائه، بعد العثور على جثثهم مدفونة في غابة البراعم جنوب صرمان.

وأضاف الشرشاري في تصريح للرائد، أن الخاطفين تواصلوا معه منذ البداية، وطلبوا فدية قدرها 20 مليون دينار، ولكن بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية أمرهم، انقطع التواصل معهم.

وأكد الشرشاري أن دفن جثامين الضحايا سيكون فور انتهاء الإجراءات اللازمة، وإعداد تقرير الطب الشرعي لمعرفة ملابسات الجريمة.

يشار إلى أن جهاز المباحث العامة فرع الغربية أعلن، السبت، العثور على جثث أبناء الشرشاري المختطفين منذ عام 2015، في غابة البراعم جنوب صرمان

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