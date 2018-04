بدء الجولة الثانية من انتخابات المجلس الأعلى للدولة

أعلن الدكتور العجيلي أبوسديل، مقرر المجلس الأعلى للدولة، بدء الجولة الثانية من جلسة إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة التي بدأت في تمام الساعة الحادية عشر ونصف بتوقيت ليبيا.

وانتهت الجولة الأولى من الانتخابات بتقدم الدكتور عبد الرحمن السويحلي بعدد 37 صوتا، ويأتي في المركز الثاني خالد المشري بـ36 صوتا بعد فرز الأصوات للأعضاء الذين تم تسجيلهم في كشوف الحضور خلال انعقاد الجولة الأولى من انتخاب مكتب الرئاسة الجديد.

وخسر في الجولة الأولى المرشح محمد معزب الذي حصل على عدد أصوات 17، وعبدالله جوان الذي حصل على 26 صوتا، لم تمكنهما من اجتياز الجولة الثانية.

وأعلن عضو المجلس الأعلى للدولة، حسن حبيب، عنْ بدء جلسة «المجلس»، التي تمَّ عقدها في أحد فنادق العاصمة طرابلس، وذلك لانتخاب مكتب رئاسة المجلس.

وأشار «حسن حبيب»، خلال تصريح خاص لـ«المتوسط»، إلى أن الجلسة افتتحت بكلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، الذي قدم واجب العزاء في أطفال الشرشاري الذين قتلوا في مدينة صرمان.

وانتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في السادس من فبراير عام 2016 عبد الرحمن السويحلي رئيسا للمجلس، وصالح المخزوم نائبا أول، ومحمد معزب نائبا ثانيا.

وأعاد المجلس الأعلى للدولة انتخاب عبد الرحمن السويحلي رئيسا له في السادس من أبريل 2017، بواقع 66 صوتا مقابل 23 صوتا لعبد السلام غويلة القيادي في حزب العدالة والبناء.

وانتخب محمد عبدالنبي الممثل لبلدة أم الأرانب في جنوب ليبيا الغربي نائبا أولا لرئيس المجلس بواقع 57 صوتا مقابل 34 صوتا لمحمد عبدالله التومي في ذلك الوقت.

وبقى محمد معزب نائبا ثانيا لرئيس المجلس بعد أن زكاه الأعضاء بسبب عدم تقدم أي منهم للترشح للمنصب، وفشل مساعي إقناع مقرر المجلس الأعلى العجيلي بوسديل للترشح للمنصب.

وتنص المادة (19) من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات على إنشاء مجلس أعلى للدولة يكون جسما استشاريا يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

