رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار يزور مقر ‘لايكو’ بطرابلس

قام الدكتور علي محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار ومديرها التنفيذي بزيارة ميدانية لمقر الشركة الليبية للأستثمارات الافريقية ( لايكو) بمقرها الرئيسي في مدينة طرابلس ، حيثٌ أطلع محمود على كل المشاكل والضروف الصعبة التي تعاني منها الشركة وموظفيها بالأضافة للعراقيل والعوائق الإدارية والمالية والقانونية التي تعاني منها إدارة الشركة في طرابلس “.

بدوره أكد الدكتور علي محمود خلال أجتماعه بموظفي الشركة بأن المؤسسة ستتخذ أجراءات تنفيذية سريعة وحاسمة من أجل أنقاذ الشركة من الضياع ووضعها في مسارها الصحيح بما يحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها، كما أكد محمود بأن المؤسسة ستقوم بمعالجة أوضاع الموظفين وحقوقهم الوظيفية وتسوية مرتباتهم المتوقفة منذٌ أشهر ” .

من جانبه قام الدكتور علي محمود بأصدار تعليماته وتوجيهاته لمجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار لإتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وخطوات عاجلة من أجل حل أزمة مرتبات لايكو ” كما دعى محمود الإدارة التنفيذية للايكو وموظفيها إلى سرعة مباشرة أعمالهم من المقر الرئيسي للشركة في جنزور في طرابلس في أقرب وقت ممكن “

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