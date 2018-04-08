مطالبات بتهدئة الوضع في الجنوب وتحييد مؤسسات الدولة فيها

شدد المجلس الأعلى لقبائل ومكونات فزان على ضرورة وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع في مدينة سبها.

وطالب المجلس في بيان له بضرورة فتح الطرقات الداخلية والخارجية بالمدينة والنأي بمؤسسات الدولة عن الصراعات.

وأفاد الناطق باسم مجلس حكماء وأعيان سبها حسن الرقيق لموقع ليبيا الخبر، باستمرار قفل الطريق الرابط بين المدينة ومناطق مرزق وأوباري منذ أكثر من أسبوع .

وأكد البيان تشكيل لجان عمل للتواصل مع مؤسسات الدولة العسكرية، داعين في الوقت ذاته أعضاء الأعلى للدولة والنواب والرئاسي عن فزان إلى تعليق عضويتهم إلى حين وضع حل لأزمة المنطقة، وفق البيان.

تحييد مؤسسات الدولة

ودعا المجلس الاجتماعي لقبائل المحاميد في الجنوب ضرورة تغليب لغة الحوار من قبل كافة الأطراف، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة.

وجدد المجلس في بيانه مطالبته بتحييد مؤسسات الدولة عن الصراع، والوصول لتهدئة تفضي لوقف العنف في سبها والجنوب الليبي.

وطالب المجلس القبائل الليبية إلى عدم الزج بأبنائهم في الصراع القبلي والجهوي.

اعتداءات على مستشفى المدينة

وكشف مركز سبها الطبي عن تعرض المركز لأكثر من عشرة اعتداءات منذ بداية الاشتباكات في المدينة.

وأوضحت إحصائية نشرها المكتب الإعلامي للمركز بصفحته على فيسبوك، السبت، أن الاعتداءات تسببت في إصابة شخصين، كما تسبب في أضرار مادية جسيمة لحقت بالمباني والمعدات الطبية.

وطالب المركز في بيانه أطراف الصراع بضرورة تحييد المؤسسات الطبية عن الاشتباكات.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أدانت الخميس الماضي تعرض مركز سبها الطبي لقذائف هاون، وإرهاب المرضى والعاملين فيه.

وتشهد مدينة سبها قتالاً مسلحًا بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان بالقرب من قلعة المدينة منذ بداية فبراير وسط مساع للتهدئة.

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