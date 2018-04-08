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#الرائد_اقتصاد سعر صرف الدينار مقابل العملات الدولية في السوق الموازي. #ليبي…

تم النشر منذُ 1 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_اقتصاد

سعر صرف الدينار مقابل العملات الدولية في السوق الموازي.

#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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