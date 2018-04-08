تشكيل قوة قتالية لمكافحة التهريب في الصحراء الشرقية الليبية

كلّفت مديرية أمن مدينة شحات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة شرق ليبيا، قوة قتالية من الأقسام والمراكز للقيام بدوريات في الصحراء الشرقية الليبية، والتي تستخدمها العصابات لتهريب الأسلحة والسيارات والبشر.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بواكريم، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن القوة القتالية المشكلة من الأقسام والمراكز بالمديرية قامت بدوريات بالصحراء الواقعة في الحدود الإدارية للمديرية، جنوب منطقة الفائدية، 100 كيلومتر شرق البلاد.

وأكد بواكريم أن هذه الدوريات القتالية تتواجد حالياً في مناطق وادي الحولي وأم الثعبان رجوعاً مع منطقة المخيلي الصحراوية.

وأفاد بواكريم أن هذه المناطق تقع فيها بعض الممرات التي تستخدمها عصابات تهريب السيارات والأسلحة والبشر والمخدرات والسموم والمواشي.

وأوضح بواكريم، أن هذه الدوريات باشرت بمهمتها الأمنية في كامل حدود المديرية والمواقع الحيوية والبوابات والتمركزات لمواجهة الخروقات الأمنية ومنع التهريب وضبط المطلوبين.

يشار إلى أن الصحراء الليبية تعتبر من المناطق التي تنشط فيها أكبر عمليات التهريب في منطقة شمال أفريقيا بحسب تقارير الدولية.

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