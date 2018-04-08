إصابة القيادي في الكرامة صلاح بولغيب بجراح خطرة في بنغازي ومصدر طبي يقول إنه في غرفة العمليات

أكد مصدر أمني في مدينة بنغازي إصابة القيادي في عملية الكرامة صلاح بولغيب اليوم الأحد في مشاجرة قال إنها نتيجة لمشكلة شخصية حدثت في منطقة الفويهات وسط المدينة.

وقال المصدر في تصريح لموقع ليبيا الخبر إن إصابة بولغيب لا علاقة لها بالتجاذبات التي حصلت في مدينة بنغازي خلال الفترة الماضية، ونفى أن يكون صلاح بولغيب قد أصيب في محاولة اغتيال، حسب تعبيره.

وفي السياق ذاته أكد مصدر طبي لموقع ليبيا الخبر وصول جريحين إلى مستشفى الجلاء من بينهما صلاح بولغيب، وأوضح المصدر أن بولغيب يخضع لإجراء عملية عاجلة في البطن داخل المستشفى وأن حالته خطيرة، حسب تعبيره.

وكان صلاح بولغيب قائدا لمجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم كتيبة الإسناد الأمني وهي مجموعة مسلحة قبلية كانت ناشطة خلال الحرب في بنغازي في صفوف القوات الموالية لحفتر، إلا أنه أعلن في نوفمبر الماضي تسليم أسلحته إلى قائد عملية الكرامة خليفة حفتر.

وقالت المجموعة المسلحة في بيان مصور بثته على مواقع التواصل الاجتماعي حينها إنها تسلم سلاحها ومقراتها إلى قوات عملية الكرامة التي يقودها خليفة حفتر، وإنها تعتذر عن أي تصرف بدر منها وتسببت في إساءة الفهم.

وأكد عناصر الكتيبة أنهم مستمرون في ولائهم إلى قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، ودعا البيان كل المسلحين إلى نبذ الفرقة.

وجاء تسليم المعسكرات والأسلحة بعد اعتقال وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فرج قعيم بعد هجوم شنته قيادة عملية الكرامة في نوفمبر الماضي، حيث قامت مجموعات مسلحة تابعة للعملية بالسيطرة على مقرات تابعة لاقعيم وبوابة برسس شرق بنغازي.

وقامت قوات عملية الكرامة بعد احتجاز قعيم بهدم بوابة برسس والتي يعتبرها أبناء قبيلة العواقير رمزا لـ”نضالهم وصمودهم خلال الحرب” لا سيما وأنها تعرضت عدة مرات لهجوم بسيارة مفخخة خلال السنوات الماضية.

وكان مسؤول الإعلام في مكتب وكيل وزارة الداخلية عبدالعزيز العقوري قد قال عقب حادثة احتجاز قعيم إن الطائرات الحربية التابعة لعملية الكرامة استهدفت بلدة برسس الواقعة شرق ليبيا بالقصف، مشيرا إلى وقوع خسائر مادية وبشرية لم يجر حصرها.

وأدانت حكومة الوفاق الوطني الليبية التصعيد العسكري في مدينة بنغازي ودعت إلى التهدئة ووقف القتال على خلفية تلك المواجهات في ذلك الوقت.

بينما حذر رئيس الأركان العامة التابع للبرلمان والموالي لعملية الكرامة عبدالرازق الناظوري من أن قيادة العملية تُحذِّر من التعامل مع أي جسم تابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقال إن قيادة العملية لن تتوانى في الضرب بيد من حديد مع أي جهة تحاول شق الصف وإثارة الفتنة حسب تعبيره.

وجاء اعتقال فرج قعيم الذي كان قياديا في عملية الكرامة بعد تعيينه في وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وعقب اتهامات أطلقها لقيادة عملية الكرامة بتدبير محاولة اغتياله التي جرت قبل الاعتقال بأسبوع واحد، ودعا قعيم القبائل وقادة الجيش إلى حضور اجتماع وتفويض قائد جديد للجيش، واستبعاد خليفة حفتر من قيادة عملية الكرامة.

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