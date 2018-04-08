السعيدي: انتخابات مجلس الدولة ليست أكثر من تبادل للأدوار

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن المجلس الأعلى للدولة شهد حالة تبادل ادوار خلال انتخابات رئيس المجلس.

وقال السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن رئيس المجلس السابق عبد الرحمن السويحلي والرئيس الجديد خالد المشري كلاهما وجهان لعملة واحدة معتبرا أن انتخابات الرئاسة ليست أكثر من تبادل للأدوار لتنفيذ خطة وضعت خارج البلاد.

وأضاف السعيدي أن العقل المدبر لجماعة الأخوان يوجد خارج البلاد معتبرا أن دور عناصره في ليبيا يقتصر على تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد بتخطيط وتدبير خارجي.

وفاز خالد المشري مرشح حزب العدالة والبناء بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة بحصوله على 64 صوتا فيما حصل منافسه عبد الرحمن السويحلي على 45 صوتا في الجولة الثانية للانتخابات بعد أن حصل السويحلي والمشري على أعلى أصوات في الجولة الأولى التي ترشح فيها كلا من عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري وعبد الله جوان ومحمد امعزب.

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