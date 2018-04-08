العباني: اختيار المشري يزيد من معاناة الوطن والمواطن

قال عضو مجلس النواب “المتنحي” د. محمد عامر العباني، “إن اختيار خالد المشري، رئيسا لما يسمى بالمجلس اﻷعلى للدولة، لن يبعث الشرعية في جسم ﻻ يملكها أصلا”، بحسب تعبيره.

وأضاف العباني، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن ما يسمى بمجلس الدولة ولد من خارج رحم القانون، وبالمخالفة لاتفاق الصخيرات الذي لم يحض بالشرعية المحلية، ولم يدرج تعديﻻ دستوريا في الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03م، مؤكدا أن اختيار المشري رئيسا للمجلس، سيزيد من حجم معاناة الوطن والمواطن من خلال سيطرة اﻹخوان وحزب العدالة والبناء على هذا الجسم الذي برز على السطح السياسي كأحد قوى اﻷمر الواقع، بل أصبح يتطاول على السلطة التشريعية، ويسعى لمقاسمتها مع البرلمان كغرفة تشريعية ثانية، وفي ظل هذا الغلو والتطرف والتمترس وراء المليشيات تزداد معاناة المواطن وضنك معيشته، بحسب وصفه.

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