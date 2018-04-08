دعوة لتنظيم مظاهرة ببنغازي استنكاراً لواقعة مقتل أطفال عائلة الشرشاري

بنغازي 08 أبريل 2018 (وال) – يعتزم نشطاء وأهالي مدينة بنغازي العصية تنظيم مظاهرة كبيرة غداً الإثنين بعد صلاة العصر بساحة الشهداء “الكيش سابقا” تضامناً واستنكاراً ضد واقعة مقتل أطفال عائلة الشرشاري .

ودعا النشطاء والأهالي إلى إقامة صلاة الغائب على أرواحهم الأطفال الطاهرة بالساحة .

يشار إلى أنه تم اختطاف الأطفال الثلاثة في الثاني من ديسمبر 2015 بصرمان.

وكشفت مصادر أمنية أن المباحث الجنائية فرع المنطقة الغربية، أرسلت أمس الأحد تقرير اللجنة المختصة بقضية أطفال الشرشاري مرفقة بتحليل DNA، إلى مكتب الطب الشرعي في طرابلس.

وأضافت المصادر، بأن مسألة الإعلان الرسمي عن هوية الرفات ستتم بعد أربعة أيام أو أكثر.

وحول ملابسات الجريمة، ذكرت المصادر بأن سبب وفاة الأطفال، يعود إلى الاختناق، الذي حدث نتيجة إشعال مدفأة كهربائية في المكان الذي وضعهم خاطفوهم فيه، حسب اعترافات النمري المحجوبي.

وبينت الجهات الأمنية أن شقيق النمري هو العقل المدبّر وصاحب فكرة الاختطاف، ويدعى “سلمان المحجوبي” وكان قد قُتل أثناء مداهمة رجال الأمن لوكر العصابة.

وأشارت المصادر إلى أن قضية أطفال الشرشاري، هي قضية جنائية، مفندة ما يتم تداوله على مواقع التواصل، موضحة أن عدة أجهزة أمنية تشارك في كشف ملابسات القضية التي هزّت الشارع في ليبيا. (وال – بنغازي) ع ع

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