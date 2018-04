رئيس الليبية للاستثمار يزور مقر «لايكو» في طرابلس

المتوسط:

زار الدكتور علي محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مقر الشركة الليبية للاستثمارات الافريقية (لايكو) بمقرها الرئيسي في مدينة طرابلس.

وأطلع محمود على المشاكل والظروف الصعبة التي تعاني منها الشركة وموظفيها بالإضافة للعراقيل والعوائق الإدارية والمالية والقانونية التي تعاني منها إدارة الشركة في طرابلس”.

بدوره أكد الدكتور علي محمود خلال اجتماعه بموظفي الشركة بأن المؤسسة ستتخذ إجراءات تنفيذية سريعة وحاسمة من أجل أنقاذ الشركة من الضياع ووضعها في مسارها الصحيح بما يحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها، كما أكد محمود بأن المؤسسة ستقوم بمعالجة أوضاع الموظفين وحقوقهم الوظيفية وتسوية مرتباتهم المتوقفة منذٌ أشهر”.

من جانبه قام الدكتور علي محمود بإصدار تعليماته وتوجيهاته لمجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لاتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وخطوات عاجلة من أجل حل أزمة مرتبات لايكو ”

كما دعا محمود الإدارة التنفيذية للايكو وموظفيها إلى سرعة مباشرة أعمالهم من المقر الرئيسي للشركة في جنزور في طرابلس في أقرب وقت ممكن.

