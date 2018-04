أهالي بلدية البوانيس ينظمون وقفة احتجاجية غدا

المتوسط :

أعلن أهالي بلدية وادي البوانيس عن تنظيمهم لوقفة احتجاجية، ظهر غد الاثنين، امام مبنى المجلس البلدي البوانيس، وذلك تنديدا بسوء الأحوال المعيشية.

و أكد الأهالى،في بيان لهم اليوم الأحد، أن الدافع وراء تنظيم تلك الاحتجاجات هو تردي الوضع المعيشي و الخدمي و كذلك الأمني في المنطقة الجنوبية، فضلا عن انتشار الحرابة والجريمة المنظمة وكذلك انعدام السيولة النقدية والنقص الحاد في الوقود الذي وصل سعر لتره إلى ثلاث دنانير.

