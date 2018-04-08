بوشناف: مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا

قال المحامي العام السابق المستشار إبراهيم بوشناف، إن الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا هي مجلس النواب.

وأوضح بوشناف، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن الفقرة العاشرة من المادة الثانية من الاتفاق السياسي الليبي، نصت على الالتزام بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة خلال الفترة الانتقالية، كما نصت المادة الثانية عشر على أن يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014، كما نصت المادة 18 من ذات الاتفاق على استمرار ولاية مجلس النواب حتى انعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية بموجب الدستور الليبي، ونصت المادة الأولى من الملحق رقم 3 على أن تشكيل مجلس الدولة يتكون من 145 عضوا منتخبا بانتخابات 2012/7/7 م منهم 134عضو من أعضاء المؤتمر صحيحي العضوية تتولى تقديمهم رئاسة المؤتمر، و11يتم استكمالهم من قوائم الانتخابات”.

مشيرا إلى أن “المادة لم تشترط عقد جلسة للمؤتمر لتنفيذها، كما نصت الفقرة الثالثة من ذات الملحق على عقد الجلسة الأولى لمجلس الدولة خلال عشرة أيام من التصويت على تعديل الإعلان الدستوري”.

وأضاف بوشناف قائلا “أرى أن ما سمي مجلس الدولة قد خالف كل هذه الإجراءات مجتمعة وشابه البطلان من حيث التشكيل الذي تُرك بالكامل للمؤتمر الوطني العام، وتحديدا لرئاسته وهي لم تتخذ أي إجراء حتى الآن، وأيضا من حيث توقيت الانعقاد الذي اشتُرط لصحته تعديل الإعلان الدستوري”، مؤكدا على أن الجهة التشريعية الوحيدة هي مجلس النواب، وبالتالي فإن أي إجراء تشريعي ينبغي لنفاذه أن يتولاه مجلس النواب وإلا وقع باطلا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية